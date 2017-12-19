Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму

3681 перегляд
Вівторок, 19 грудня 2017, 20:00

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Про це у своєму Twitter повідомила Українська місія в ООН, передає "Європейська правда".

За резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополь (Україна)" проголосувало 70 країн, проти - 26 країн, ще 76 країн - "утрималися".

Як повідомлялося, 14 листопада 2017 року Третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав резолюцію "Положення у сфері прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь" (A / C.3 / 72 / L.42), ініційовану українською делегацією, в якій закликав РФ припинити порушення прав людини в Криму і скасувати деякі російські закони на півострові.

Детальніше про проект нової резолюції ООН читайте на сайті "Європейської Правди": "Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України"

Теми: ООН Крим Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України 19 грудня 2017, 15:00
Британія закликає ООН підтримати антиросійську резолюцію щодо Криму 19 грудня 2017, 12:51
США ветували резолюцію Радбезу ООН щодо статусу Єрусалима 18 грудня 2017, 20:19
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Головні новини дня – за 60 секунд
Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму
Нардеп за місяць купив державних облігацій на понад 413 мільйонів
"Гради", міномети, БМП: бойовики стріляли в районі кількох сіл - штаб
Усі новини
гід

Аудіопрогуянки Києвом від DJ Тапольского

сервіс

Подарунки на Новий рік: 10 коробочок-сюрпризів

rave

Вперше за 26 років: новорічна вечірка в київському телецентрі