ГПУ допитала головного редактора "Схем" через НАБУ

Генеральна прокуратура допитала головного редактора програми "Схеми" Наталію Седлецьку щодо її спілкування з представниками НАБУ.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook.

"У цей чудовий морозний день декілька годин провела на допиті в Генеральній прокуратурі. Допитували мене як свідка - з'ясовували, чи була я на оф зе рекордах (розмовах "не під запис" - УП) в НАБУ і що там чула", - написала Седлецька.

Вона наголосила, що поняття off the record означає спілкування особи з журналістом на умовах нерозголошення джерела інформації та будь-яких фактичних даних про її отримання.

Седлецька зазначила, що обов'язок не видавати свої джерела прописаний не лише в міжнародних професійних стандартах, але також міститься у статті Кримінального процесуального кодексу України, яка захищає журналістів, їхні джерела і все, що з ними пов'язано, від розкриття.

Журналістка запевнила, що надаватиме свідчення про свої опубліковані матеріали, щоб допомагати офіційному слідству. Але відмовляється надавати слідчим інформацію про її спілкування "не під запис".

"З огляду на недопустимість допиту працівника ЗМІ про його джерела - сьогоднішня слідча дія не мала жодного юридичного змісту. Бо журналісти, які дорожать своїм іменем і подальшою репутацією, навіть під тиском не стануть розкривати своїх джерел", - підсумувала Седлецька.

Конфлікт між ГПУ і НАБУ виник в кінці листопада, коли Держміграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали при спробі передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Пізніше Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ станом на сьогоднішній день є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку.

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