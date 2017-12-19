Російські офіцери із СЦКК повернулися в РФ

Російські офіцери зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі перетнули кордон з Україною і повернулися в Росію.

Про це повідомляє "РИА Новости".

Зазначається, що група російських офіцерів в повному складі перетнула пункт пропуску Гоптівка на російсько-українському кордоні. Найближчим часом вони прибудуть до Москви.

Як відомо, останні в 2017 році переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську будуть присвячені питанню припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул.

Напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

За прогнозами Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.