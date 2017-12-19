Російські офіцери із СЦКК повернулися в РФ
Російські офіцери зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі перетнули кордон з Україною і повернулися в Росію.
Про це повідомляє "РИА Новости".
Зазначається, що група російських офіцерів в повному складі перетнула пункт пропуску Гоптівка на російсько-українському кордоні. Найближчим часом вони прибудуть до Москви.
Як відомо, останні в 2017 році переговори Тристоронньої контактної групи в Мінську будуть присвячені питанню припинення вогню на всій лінії зіткнення на період свят і зимових канікул.
Напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".
За прогнозами Генштабу України, це свідчить про те, що бойовики ОРДЛО можуть вдатися до агресивних наступальних дій по всій лінії зіткнення району проведення антитерористичної операції.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.