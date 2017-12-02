Балух про рішення суду: це маленька перемога

Український активіст Володимир Балух, якого суд в окупованому Криму відпустив під домашній арешт, висловив невдоволення рішенням суддів, але назвав його "маленькою перемогою".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Ну це маячня, звичайно. Ви уявіть, мати буде господарством управляти, а я буду в будинку сидіти. Ми, звичайно, будемо оскаржувати це все. А взагалі, це – перебір. Хоча маленька перемога вже є", – заявив Балух після виходу з будівлі Роздольненського суду.

На питання журналістів про стан здоров'я Балух коротко відповів: "Жити будемо. Нормально все. Переживемо".

Раніше повідомлялося, що Роздольненський райсуд в окупованому Криму відпустив активіста Володимира Балуха під домашній арешт. Йому заборонили покидати житлове приміщення, спілкуватися зі свідками й користуватися інтернетом та поштою.

Балух в грудні 2013 року і після анексії Криму в 2014 році вивішував український прапор на даху свого будинку.

ФСБ затримала його 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок. Його дружина заперечує наявність зброї.

У серпні 2017 року суд присудив українському активісту 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок Балуху було скасовано, і справу відправили на повторний розгляд.

24 жовтня Роздольненський райсуд залишив Володимира Балуха під вартою до 16 січня 2018 року. Однак пізніше Верховний суд Криму скасував це рішення.