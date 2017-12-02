Флінн може отримати 6 місяців в'язниці за брехню ФБР - ЗМІ

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Субота, 2 грудня 2017, 02:25

Екс-раднику президента США з нацбезпеки Майклу Флінну може загрожувати 6 місяців ув'язнення та штраф за те, що він збрехав ФБР.

Про це повідомляє Washington Examiner із посиланням на документи Міністерства юстиції.

За інформацією видання, прокурори чекають до шести місяців в'язниці для Флінна і штраф від $500 до $9,5 тисяч.

Як відомо, Майкл Флінн визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР і готовий свідчити проти президента.

Раніше повідомлялося, що спеціальний радник Роберт Мюллер, який розслідує втручання РФ у президентські вибори у США, висунув Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з російським послом Сергієм Кисляком.

Теми: США Трамп Росія
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