У Чорнобильській зоні спіймали трьох "сталкерів"

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Субота, 2 грудня 2017, 05:58

На території зони відчуження ЧАЕС 1 грудня затримали трьох осіб.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поліція затримала трьох молодих людей з Дніпра віком від 18 до 23 років, які незаконно проникли в Прип'ять", - йдеться у заяві.

За порушення вимог режиму радіаційної безпеки у Чорнобильській зоні "сталкерам" загрожує адміністративна відповідальність - штраф розміром від 20 до 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Як відомо, на території зони відчуження ЧАЕС 17 листопада затримали двох осіб - громадян України та РФ.

Теми: Чорнобиль
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