Погода на суботу: дощі і мокрий сніг

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Субота, 2 грудня 2017, 07:04

У суботу, 2 грудня, в Україні очікуються дощі і мокрий сніг по всій території України.

Про це свідчать дані сайту Укргідрометцентру.

Температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півночі прогнозують сніг з дощем, вночі -1..+1°С, вдень +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході країни хмарно з проясненням, невеликий дощ, вночі до +4°С, вдень до +7°С, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві прогнозують мокрий сніг з дощем, вночі -1...+1°С, вдень до +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Погода на 2 грудня
Погода на 2 грудня
Гідрометцентр

Теми: погода
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