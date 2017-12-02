СЦКК: Бойовики надіслали Хугу фейк зі "скаргами" від мешканців Гладосового

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Субота, 2 грудня 2017, 14:33

Українська сторона СЦКК заявляє, що бойовики ОРДО сфабрикували та надіслали першому заступнику голови СММ ОБСЄ Александра Хугу "лист" від мешканців н.п. Гладосове. 

За повідомленням СЦКК, повідомлення про нібито звернення з відкритим листом до Хуга розповсюдили інформаційні ресурси бойовиків ОРДО. 

"У своєму "зверненні" мешканці селища нібито призвали представника ОБСЄ зафіксувати "факт" незаконного захоплення території і дій українських військовослужбовців, які нібито заарештували і вивезли у невідомому напрямку частину мирного населення", - заявили в СЦКК.

У Спільному центрі зазначили, що особи, які підписали це "звернення", у Гладосовму ніколи не проживали. Окрім того, "без проведення спеціалізованої графологічної експертизи видно, що підписи зроблені однією рукою", підкреслили в СЦКК.  

Як відомо, 25 листопада у штабі АТО заявили про звільнення українськими військовими двох населених пунктів у Донецькій області - Травневого та Гладосового. 

У Генштабі ЗСУ заявляють, що н.п. Травневе і Гладосове розташовувались на підконтрольній Україні території, тому "їх ніхто не звільняв".

Українська правда 

Теми: ОРДЛО ОБСЄ АТО
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