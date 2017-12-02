СЦКК: Бойовики надіслали Хугу фейк зі "скаргами" від мешканців Гладосового

Українська сторона СЦКК заявляє, що бойовики ОРДО сфабрикували та надіслали першому заступнику голови СММ ОБСЄ Александра Хугу "лист" від мешканців н.п. Гладосове.

За повідомленням СЦКК, повідомлення про нібито звернення з відкритим листом до Хуга розповсюдили інформаційні ресурси бойовиків ОРДО.

"У своєму "зверненні" мешканці селища нібито призвали представника ОБСЄ зафіксувати "факт" незаконного захоплення території і дій українських військовослужбовців, які нібито заарештували і вивезли у невідомому напрямку частину мирного населення", - заявили в СЦКК.

У Спільному центрі зазначили, що особи, які підписали це "звернення", у Гладосовму ніколи не проживали. Окрім того, "без проведення спеціалізованої графологічної експертизи видно, що підписи зроблені однією рукою", підкреслили в СЦКК.

Як відомо, 25 листопада у штабі АТО заявили про звільнення українськими військовими двох населених пунктів у Донецькій області - Травневого та Гладосового.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що н.п. Травневе і Гладосове розташовувались на підконтрольній Україні території, тому "їх ніхто не звільняв".

Українська правда