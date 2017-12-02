Жінку поранило від обстрілів у Верхньоторецькому

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Субота, 2 грудня 2017, 16:17

Під час обстрілів селища Верхньоторецьке в суботу зранку жінка отримала осколкове поранення ноги.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

"Мешканка 1986 року народження отримала осколкове поранення ноги. Наразі її доправлено до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що селище зазнало обстрілів близько 10 години ранку. В цей час потерпіла була біля магазину на вулиці Октябрьській.

"Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - додали правоохоронці.

Наразі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 258 "Терористичний акт".

Українська правда

Теми: Донецька область обстріл поліція
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