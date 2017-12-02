СБУ: Організаторам схеми нелегальної міграції оголосили підозру та обрали запобіжний захід

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Субота, 2 грудня 2017, 16:44

Організаторам схеми нелегальної міграції через територію України оголошено  про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Про це 2 грудня повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. 

За даними СБУ, діяльність організаторів схеми нелегальної міграції було блоковано на Київщині. 

"Правоохоронці встановили, що троє іноземців підшукували бажаючих без законних на те підстав виїхати за кордон. Для цього ділки забезпечували своїх "клієнтів" підробленими паспортами громадянина України", - зазначили у СБУ. 

Зловмисників було затримано у Києві під час отримання "гонорару" понад 100 тисяч гривень за виготовлення "документів" для особи, яка перебуває у міжнародному розшуку за терористичну діяльність.

Під час проведення обшуків за місцями проживання затриманих на Київщині та у Дніпрі правоохоронці виявили паспорти громадян деяких країн Центральної Азії, бланки підроблених паспортів громадян України, печатки та штампи, а також банківські картки.

Слідчі дії у справі тривають. 

Українська правда 

Теми: СБУ Міграційна служба
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