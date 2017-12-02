СЦКК: Бойовики загострюють гуманітарну ситуацію в районах Мар'їнки та Красногорівки

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Субота, 2 грудня 2017, 17:33

Українська сторона СЦКК заявляє про зволікання з наданням гарантій безпеки з боку ОРДО в районах н.п.Мар'їнка та Красногорівка.

Про це 2 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

"Нагального вирішення ремонтно-відновлювальних робіт потребує ремонт газопроводів-відводів до газорозподільчої станції поблизу с. Мар'їнка і Красногорівка. Населені пункти - 26 тис. людей, 6 шкіл та 5 дитячих дошкільних закладів - вже понад 3 роки лишаються без газопостачання", - заявили в СЦКК.

Через відсутність газопостачання зупинено роботу майже всіх найближчих підприємств, на яких працювала більшість місцевих мешканців "Красногорівський вогнетривкий завод", молочний завод "Лактіс", "Мар’їнский хлібозавод" та інші.

"Українська сторона СЦКК забезпечує отримання гарантій безпеки з боку ЗСУ по заявках під час проведення запланованих ремонтно-відновлювальних робіт.  З боку НЗФ ОРДО жодного разу гарантії безпеки не надавалися", -  зазначили в СЦКК. 

Через ненадання гарантій безпеки з боку ОРДО є неможливим підключення газопроводу до газорозподільчої станції та забезпечення населення газом і опаленням в зимовий період, що загострює гуманітарну ситуацію в районах Мар'їнки та Красногорівки, підкреслили у Спільному центрі. 

Українська правда  

Теми: ОРДЛО АТО
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