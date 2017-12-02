Посол США в РФ: Штати знімуть санкції з Москви, коли вирішиться українське питання

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Субота, 2 грудня 2017, 18:57

Санкції США щодо Москви буде знято після вирішення українського питання, головне завдання - зупинити насилля на Донбасі.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Санкт-Петербург" заявив посол США в РФ Джон Хантсман, пишуть "Ведомости".

"Якщо ми зможемо вирішити питання з Україною, а саме - прийти до домовленості, яка влаштує обидві сторони, ми отримаємо позитивний результат", - зазначив Хантсман.

За його словами, США запровадили санкції щодо РФ через ситуацію на Україні, тому що це "питання міжнародного права і територіальної цілісності", які важливі для Вашингтона та усього світового співтовариства.

При цьому Хантсман зазначив, що у Росії і США багато спільного, а мета його роботи в РФ - "рух вперед в процесі нормалізації відносин між Москвою і Вашингтоном".

Як відомо, 29 листопада 2017 року набули чинності санкції проти енергетичного і банківського секторів економіки Росії, що були накладені через її агресію проти України. Йдеться про посилення санкцій проти даних секторів економіки РФ. 

Обмеження запроваджуються на умови фінансування російських компаній, що перебувають під санкціями, з боку американських юридичних чи фізичних осіб, а також із території США. 

Директор Офісу з питань контролю за іноземними активами  мінфіну США Джон Смітт у доповіді на слуханнях в Конгресі заявив про "конкретний вплив санкцій США проти РФ, зокрема, у сфері нафтовидобування".

Теми: санкції Росія США Донбас
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