АТО: Бойовики відновили обстріли по прифронтових селах
У суботу в зоні проведення АТО бойовики відновили обстріли по прифронтових населених пунктах, з опівночі режим припинення вогню було порушено 10 разів.
Про це ввечері 2 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Зокрема житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому, де було поранено жінку, обстрілювали з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.
На луганському напрямку біля Луганського на Світлодарській дузі бойовики випустили близько 20 мін калібру 120-мм, також обстріляли сили АТО біля Троїцького і Золотого.
На донецькому напрямку поблизу Водяного і Талаківки обстріли велися зі 120-ти і 82-мм мінометів, біля Авдіївки - з гранатометів, біля Красногорівки вів вогонь снайпер.
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