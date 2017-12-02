На Гаваях тестують сирени на випадок ядерної атаки КНДР

На Гаваях перевіряють справність сирен, які можуть бути використані для сповіщення туристів та мешканців про можливий ядерний напад із боку Північної Кореї.

Як повідомляє "Голос Америки" з посилання на AP, під час випробування сирен на пляжі Гаваїв Вайкікі вперше з часів закінчення "холодної війни" виявилося, що вони були несправними або недостатньо голосними.

"Сирени значною мірою були заглушені хвилями і вітрами вздовж пляжу... Відвідувачі пляжу навряд чи помітили тест, який лунав як далека сирена. Застереження дало б людям 20 хвилин, щоб дістатися до притулку у випадку неминучої ракетної атаки", - йдеться у повідомленні.

На островах існує 385 попереджувальних сирен. Гавайські чиновники заявили, що це перший штат, який повернув систему попередження атак часів "холодної війни".

Випробовування триватимуть у перший робочий день кожного місяця.

Як відомо, днями Північна Корея випустила потужну ядерно-здатну міжконтинентальну балістичну ракету, яка могла би досягнути материкової частини США.

Ядерна атака на Гаваї призвела б до тисяч смертей, теплового випромінювання, серйозної шкоди для критичної інфраструктури та іншого хаосу.

Гаваї є одним із найближчих штатів до КНДР, який може стати ціллю для атаки через велику військову присутність: на острові Оагу розташовано Тихоокеанське командування США, штаб військових для Азійсько-Тихоокеанського регіону. Острів також розміщує десятки морських кораблів та є ключовою базою для ВПС, армії і Корпусу морського піхоти.