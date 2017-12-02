"Шахтар" переміг "Верес" у матчі УПЛ в Харкові

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Субота, 2 грудня 2017, 20:22

У матчі 18-го туру української Прем'єр-ліги, що відбувся у Харкові, донецький "Шахтар" переміг рівненський "Верес".

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь донеччан.

У першому таймі перевага "гірників" була відчутною і гарні моменти для взяття воріт гостей мали Бернард, Ракицький та Марлос.

На старті другого тайму "Шахтар" вийшов вперед. У штрафній "Вереса" Іщенко руками штовхнув Бернарда і суддя призначив пенальті. З 11-ти метрів у кут воріт влучно пробив Марлос, для якого цей гол став восьмим в чемпіонаті України.

На 75-й хвилині провал в захисті "Вереса" і Ферейра вдруге пробиває голкіпера гостей Бандуру - 2:0.

Після 18 турів "Шахтар" набрав 42 очка. У київського "Динамо" 35 очок і одна гра в запасі.

Українська правда 

Теми: футбол спорт Шахтар
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