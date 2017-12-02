Синоптики попередили про погіршення погоди
До кінця доби 2 грудня у Києві - сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця.
Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, у Київській області до кінця доби - сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
На Прикарпатті - сильний сніг, у північних, центральних, Одеській областях - сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека 3 рівня.
У неділю, 3 грудня, у західних регіонах та на півночі України очікується сніг, у центральних та південних областях - мокрий сніг, дощ, без опадів - на крайньому сході.
Українська правда
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