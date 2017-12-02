Синоптики попередили про погіршення погоди

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Субота, 2 грудня 2017, 20:59

До кінця доби 2 грудня у Києві - сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, утворення снігового покриву, висотою 4-6 см, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, у Київській області до кінця доби - сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

На Прикарпатті  - сильний сніг, у північних, центральних, Одеській областях - сильний дощ та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

2-3 грудня у високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна лавинна  небезпека 3 рівня. 

 

У неділю, 3 грудня, у західних регіонах та на півночі України очікується сніг, у центральних та південних областях -  мокрий сніг, дощ, без опадів - на крайньому сході. 

 

Українська правда 

Теми: погода
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