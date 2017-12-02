Сніг у Києві прибирають 227 працівників - "Київавтодор"

У Києві через погіршення погодних умов для прибирання снігу задіяно малогабаритну техніку та 227 працівників із ручного прибирання.

Про це 2 грудні повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київавтодору".

"До прибирання тротуарів задіяно малогабаритну техніку. Працює 227 працівників із ручного прибирання, які забезпечують належне утримання підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та тротуарів, які обслуговуються КК "Київавтодор", - йдеться у повідомленні.

"Великогабаритна техніка підприємств "Київавтодора" проводить превентивну обробку доріг та вулиць столиці. Особливу увагу приділено аварійно-небезпечним ділянкам вулично-дорожньої мережі, зокрема спускам, підйомам, мостам та шляхопроводам", - заявили у комунальній корпорації.

Як відомо, раніше в Укргідрометцентрі заявили про сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, та утворення снігового покриву висотою 4-6 см у Києві.

Українська правда