Стало відомо, хто голосував проти резолюції ООН щодо Криму

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Середа, 20 грудня 2017, 01:00

26 країн-членів Генеральної Асамблеї ООН проголосували проти оновленої резолюції з прав людини в окупованому Криму.

Про це свідчать результати голосування, які були оприлюднені під час прямої трансляції засідання Генасамблеї ООН на сайті організації.

Результати голосування за резолюцію щодо Криму
Результати голосування за резолюцію щодо Криму

Проти резолюції проголосували Вірменія, Венесуела, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Південна Африка, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан та Зімбабве.

76 країн утрималися. Серед них - Бразилія, Єгипет, Йорданія, Об'єднані Арабські Емірати, Мексика, Саудівська Аравія, Сінгапур, Таїланд та інші.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму.

Резолюція підтверджує, що між Україною і Росією існує міжнародний збройний конфлікт, про що не було згадано у документі минулого року.

Теми: Крим ООН
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