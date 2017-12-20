В ОБСЄ підтвердили вихід російських офіцерів із СЦКК

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Середа, 20 грудня 2017, 02:58

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила вихід російської сторони зі складу Спільного центру контролю і координації припинення вогню і стабілізації на лінії зіткнення сторін на Донбасі.

Про це йдеться у звіті організації, опублікованому у вівторок, 19 грудня.

"У Донецькій області СММ підтвердила повідомлення про те, що у 5 офісах СЦКК військовослужбовці Збройних сил РФ при СЦКК припинили виконувати свої обов’язки. 18 грудня спостерігачі зателефонували на службові телефонні номери СЦКК у підконтрольних "ДНР" смт Олександрівка і Ясинуватій, і їм відповіли особи, які представилися співробітниками "міністерства надзвичайних ситуацій", - наголосили в ОБСЄ.

"У підконтрольному "ДНР" м. Дебальцеве на телефонний дзвінок Місії відповіла особа, яка представилась представником "ЛНР" у "контактній групі", - йдеться у звіті.

Раніше повідомлялося, що російські офіцери зі складу СЦКК перетнули кордон з Україною і повернулися в Росію.

Напередодні в МЗС Росії заявили, що російські представники СЦКК покинуть Україну 19 грудня через "напружену морально-психологічну обстановку".

Теми: ОБСЄ Донбас Росія
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