На Одеській трасі близько 800 фур застрягли через негоду

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Середа, 20 грудня 2017, 03:26

На трасі Одеса-Київ близько 800 вантажівок застрягли через ускладнення погодних умов.

Про це Громадському повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На трасі заблоковано рух.

За словами Білошицького, у напрямку Одеси застрягло близько 800 вантажівок. Найбільше скупчення на 117-130-х кілометрах.

"Для того, щоб дати можливість руху, залучено загалом близько 50 екіпажів патрульної поліції: сили управлінь Києва та області, а також Вінницької, Черкаської, Одеської областей. Також групи реагування управління превентивної діяльності. На місці працюють сили ДСНС та всі дорожні служби", - заявив Білошицький.

Є обмеження руху по Київській і Черкаській областях.

"Ми попереджали водіїв, просили, щоб не виїжджали, але цим проханням знехтували, транспорт все одно пішов, ми змушені були його зупиняти. Закликаємо всіх автоперевізників і власників автотранспорту утриматися від руху за цим напрямком і дати нам можливість розчистити магістраль", - додав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

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Теми: дороги погода Одеса Київ
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