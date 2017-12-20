ООН: у грудні від авіаударів в Ємені загинуло щонайменше 136 цивільних

У Ємені з початку грудня у результаті авіаударів, завданих літаками коаліції під проводом Саудівської Аравії, загинуло щонайменше 136 мирних жителів.

Про це заявив речник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл, передає DW.

ООН, зокрема, підтверджує 7 авіаційних ударів, які були нанесені 13 грудня по в'язниці у столиці країни Сані - загинуло щонайменше 45 затриманих.

Як відомо, конфлікт в Ємені триває з вересня 2014 року.

Країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Абд-Раббу Мансура Хаді, яка базується в місті Адені і яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією, та терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові".

За даними ООН, у Ємені з березня 2015 року загинуло понад 5 тисяч мирних жителів.