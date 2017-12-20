США: Microsoft і Facebook заблокували кібератаки з боку КНДР

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Середа, 20 грудня 2017, 06:09

Минулого тижня співробітники корпорацій Facebook Inc і Microsoft Corp заблокували ряд кібероперацій з боку КНДР.

Про це заявив радник з питань нацбезпеки адміністрації президента США Том Боссерт, передає Reuters.

Представник Білого дому не розкрив подробиці про дії зазначених компаній, але від імені уряду США закликав всі технологічні компанії співпрацювати у сфері захисту кібербезпеки.

Як відомо, раніше адміністрація президента США Дональда Трампа звинуватила Північну Корею в організації кібератаки WannaCry, якої на початку цього року зазнали лікарні, банки та інші компанії по всьому світу.

Північна Корея неодноразово заперечувала відповідальність за WannaCry і називала інші звинувачення в кібератаках наклепницькою кампанією.

Теми: КНДР хакери США
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