Доба в АТО: 32 обстріли, 2 загиблих

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Середа, 20 грудня 2017, 06:24

За минулу добу, 19 грудня, бойовики 32 рази порушили перемир'я - 2 бійці ЗСУ загинули, ще 6 - травмовані.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Ситуація у районі проведення АТО у вечірній час стабілізувалася, проте залишалася неспокійною. Російсько-окупаційні війська на різних ділянках лінії зіткнення продовжували застосовувати заборонені міномети", - йдеться у заяві.

На Луганському напрямку, за темної пори доби, ворог зі 120-мм мінометів обстріляв оборонні укріплення сил АТО на підступах до Травневого, зі стрілецької зброї турбував захисників Станиці Луганської.

На Донецькому напрямку із мінометів 82-го калібру і гранатометів противник вів вогонь по наших позиціях у районі Новотроїцького, Лебединського і шахти Бутівка.

З озброєння БМП та кулеметів агресор порушував перемир’я поблизу Гнутового, з легкого піхотного озброєння бойовики обстрілювали українських воїнів, які тримають оборону біля Верхньоторецького та Старогнатівки.

Теми: АТО Донбас
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