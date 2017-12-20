Проїзд на трасі Київ – Одеса обмежили, на решті основних доріг рух вільний
Проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено за винятком Київської області.
Такі дані станом на 7 ранку оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
На ділянці автодороги Київ – Одеса між м. Біла Церква та м. Жашків Черкаської області тривають заходи з ліквідації заторів загальною довжиною 7,5 км, що утворилися внаслідок обледеніння дорожнього полотна. Вантажний і легковий транспорт рухається повільно в обох напрямках.
З метою розчищення від ожеледі зазначеної ділянки автодороги та остаточного вивільнення вантажівок, що залишився на узбіччі, обмежено рух усього автотранспорту зі сторони м. Біла Церква в сторону Одеси та зі сторони Жашкова у напрямку Києва.
Автомобілі почергово буксируються 19 тягачами. З заметів станом на 7 ранку вивільнили 402 автомобілі.
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