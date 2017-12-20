Геращенко: Голосування Білорусі на догоду Росії – некоректні

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко вважає некоректним голосування Білорусі проти української резолюції щодо Криму у Генасамблеї ООН.

Про це вона написала у Facebook.

Геращенко зазначила, що Румунія підтримала резолюцію про стан дотримання прав людини в анексованому Росією Криму попри суперечки щодо закону України про освіту.

"Проти, утрималися багато африканських і латиноамериканських країн, з якими ще з часів СРСР Москва має особливі стосунки: часто еліти цих країн закінчували вузи в РФ і ще з часів фінансової радянської допомоги країнам третього світу, за звичкою, дивляться в бік Кремля", – додала вона.

"Через певні власні питання (наприклад, Тибет) деякі країни традиційно ніколи не голосують за резолюції, що стосуються прав людини. Вірніше, голосують проти" – констатувала Геращенко.

Вона зазначила, що Білорусь і Казахстан посилаються на союзний договір із РФ, який зобов'язує до спільної позиції в міжнародних організаціях.

"Але з Білорусією все ж пікантна ситуація: саме в Мінську відбуваються переговори по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, країна претендує на статус нейтральної і певну миротворчу місію", – наголосила Геращенко.

"Статус нейтральності, а не підігрування Кремлю, тоді має зберігатися на всіх майданчиках і під час всіх голосувань. Не втомлююся повторювати цю позицію, і вважаю такі голосування Білорусі – саме в контексті іі претензій на миротворчу місію – некоректними", – вважає вона.

"Деяким країнам СНД вистачило сміливості не голосувати, їхні представники просто вийшли з зали – і це вже крок убік від Москви, у правильному напрямку, до своєї справжньої незалежності", – наголосила Геращенко.

Як відомо, 19 грудня Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй схвалила оновлену резолюцію про стан дотримання прав людини в окупованому Росією Криму. Її підтримали 70 країн, проти висловилися 26 країн, ще 76 країн утрималися.