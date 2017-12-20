Князєв і Чечоткін вилетіли на місце затору на одеській трасі

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Середа, 20 грудня 2017, 11:05

Голова Національної поліції Сергій Князєв і керівник Держанвної слуби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін працюють на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини для ліквідації затору.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

"За дорученням Арсена Авакова голова Нацполіції генерал Сергій Князєв і голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли і працюють на місці багатокілометрового затору з вантажівок на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини", – написав він у Twitter.

 
 
 
 

Раніше Князєв оприлюднив відео траси з повітря.

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