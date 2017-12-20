Князєв і Чечоткін вилетіли на місце затору на одеській трасі
Голова Національної поліції Сергій Князєв і керівник Держанвної слуби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін працюють на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини для ліквідації затору.
Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.
"За дорученням Арсена Авакова голова Нацполіції генерал Сергій Князєв і голова ДСНС Микола Чечоткін вилетіли і працюють на місці багатокілометрового затору з вантажівок на одеській трасі на межі Київщини і Черкащини", – написав він у Twitter.
Раніше Князєв оприлюднив відео траси з повітря.
На автошляху Київ-Одеса автомобілі застрягли у снігових заметах. Лечу на Черкащину, де утворилися кількакілометрові затори, щоб на місці з’ясувати ситуацію та відновити рух транспорту. pic.twitter.com/7Mdsi5QKFD— Сергій Князєв (@knyazevsergii) December 20, 2017
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