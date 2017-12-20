Каплін вдерся до Мін'юсту, його соратників затримали

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Середа, 20 грудня 2017, 11:19

Народний депутат Сергій Каплін та його прихильники увірвалися в Міністерство юстиції.

Частину його прихильників затримали.

"Більшість членів політради Соцпартії затримані. Вони в автозаку у дворі Мін‘юсту за те, що прийшли на прийом до міністра Петренка для розблокування роботи партії", – заявив сам Каплін у Facebook.

Перед тим Каплін зламав двері – "соціалісти" увійшли в кабінет Павла Петренка, коли міністра не було там, і заявили, що будуть блокувати Мін‘юст, доки міністр "не розблокує Соцпартію".

У свою чергу, прес-служба Міністерства юстиції повідомляє, що о 9-й ранку в приймальню Петренка під головуванням Капліна "увірвались 30 громадян, ідентифікувати яких під час проникнення в адміністративну будівлю Міністерства юстиції не вдалося".

"Фактично відбувся силовий захват адміністративної будівлі. Вхідні двері до приймальні міністра було виламано, особисто народним депутатом Сергієм Капліном, на що є свідки та фіксація", – заявляє відомство.

Уповноважені представники Мін‘юсту повідомили групі людей, що Петренко перебуває в Кабінеті міністрів на урядовій нараді та засіданні уряду, що відбудеться після неї.

"Після того, як група громадян заявила про небажання покинути адміністративну будівлю у грубій формі, до місця події прибула Національна поліція, яка виконала свої обов‘язки згідно з законом у даній ситуації: вивела людей із території адмінбудівлі та перенаправила для оформлення відповідного за законом протоколу до Шевченківського РУВС", – стверджує міністерство.

Мін'юст заявляє: "Ми готові відповісти на питання громадян без необхідності незаконного проникнення в адмін. будівлю та виламування дверей з їхнього боку. Проте не піддаємось на провокації та відверте хуліганство".

Доповнюється...

УП, доповнено
Теми: Каплін Мін'юст
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