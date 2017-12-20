Фігуранта "справи Веджіє Кашка" все ще тримають в СІЗО: його стан погіршується

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Середа, 20 грудня 2017, 11:41

Кримського татарина, фігуранта так званої "справи про здирників" Асана Чапуха, якого минулого тижня обіцяли перевести в лікарню через погіршення стану здоров'я, все ще утримують в СІЗО.

Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк, посилаючись на свідчення адвоката, який відвідав Чапуха в Сімферопольському СІЗО.

"Здоров'я Асана Чапуха ... залишається важким і постійно погіршується. По камері Чапух може пересуватися тільки за допомогою співкамерників, у нього утруднені рухи лівої частини тіла. Незалежний фахівець проаналізував симптоми і припустив інсульт, який медслужби СІЗО підтвердити відмовляється", - написав Наумлюк.

Він додав, що при цьому ніякого лікування не проводять.

"Начальник медчастини СІЗО Євген Аніканов запевнив, що у нього є припис про направлення Чапуха в клініку для діагностики і можливого лікування, однак упродовж уже 3 днів припис не виконується. Що з ним насправді, без обстеження напевно сказати не може ніхто", - написав Наумлюк.

За його словами, в разі ненадання медичної допомоги, Чапух обіцяє оголосити голодування.

Журналіст також додав, що через ситуацію з Асаном Чапухом юристи готують звернення до Європейського суду з прав людини.

Як відомо, 23 листопада в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу). 

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.

Їй стало погано під час затримання кримськотатарських активістів, які нібито вимагали гроші в турка.

В МЗС України заявили, що вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.

Теми: Крим кримські татари політв'язні
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