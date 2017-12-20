СБУ проведе спецрозслідування щодо генерал-майора РФ

Дніпропетровський суд дозволив Службі безпеки заочне розслідування щодо російського військовослужбовця, колишнього начальника "розвідувального управління" так званої "ДНР" Сергія Дубинського.

Про це йдеться у рішенні Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області.

Зазначається, що 6 грудня старший слідчий в особливо важливих справах СБУ подав клопотання про проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні про створення терористичної організації російським військовослужбовцем.

У клопотанні СБУ зазначено, що 7 липня 2014 генерал-майор Головного розвідуправління Генштабу Збройних сил Росії Сергій Дубинський, виконуючи наказ керівництва спецслужб РФ, створив і особисто очолив у складі терористичної організації "ДНР" так зване управління військової розвідки (розвідувальне управління).

До його складу увійшли як сепаратистські налаштовані громадяни України зі Слов'янська, Краматорська та Костянтинівки Донецької області, так і більш 800 громадян Росії, в тому числі колишні і діючі кадрові співробітники спецслужб РФ, з досвідом бойових дій в Афганістані, Придністров'ї та Чечні .

Повідомляється, що Дубинський, який використовував позивний "Хмурий", очолював "розвідуправління" з 7 липня 2014 по 2 січня 2015 року, з метою конспірації і приховування факту участі Збройних сил РФ у збройному конфлікті в східній частині України.

Також зазначається, що на даний момент він ховається на території РФ.

Суд задовольнив клопотання СБУ та надав дозвіл на заочне розслідування відносно "Хмурого"

Також суд дозволив заочне розслідування відносно 7 колишніх підлеглих Дубинського - співробітників "розвідуправління ДНР": 4 громадян України - бойовиків ДНР з позивними "Тихий", "Бокс", "Крот", "Расторгуєв (Пелех)" і 3 громадян Росії з позивними "Михайло", "Гюрза (Халіф)" і "Рязань".

Раніше повідомлялося, що міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Як відомо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.