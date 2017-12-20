Журналістці, чоловік якої загинув в АТО, заборонили в'їзд в РФ

Українській журналістці Михайлині Скорик заборонили в'їзд до Російської Федерації.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"У Мінськ варто було злітати хоча б тому, щоб дізнатися, що мене внесли до списку осіб, яким заборонено в'їзд до Російської Федерації", - написала вона.

Скорик розповіла, що їй порадили більше не повертатися до Білорусі.

"Отакі от справи. Уже майже лечу на Київ, тобто сумлінно виконую припис", - написала вона.

Як відомо, чоловік Скорик Сергій воював на Донбасі і загинув у серпні 2014 року.

Скорик раніше висвітлювала бойові дії на Донбасі.

Українська правда