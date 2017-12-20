Рух на київських автошляхах частково відновлений - поліція

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Середа, 20 грудня 2017, 13:14

У Нацполіції повідомили, що частково відновлений рух на автошляху Київ-Одеса на межі Київської та Черкаської областей.

Раніше повідомлялося, що проїзд дорогами державного та регіонального значення забезпечено за винятком Київської області.

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