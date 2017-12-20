Смолій каже, що не лишиться в.о. голови НБУ, якщо не буде голосів - джерело

1038 переглядів
Середа, 20 грудня 2017, 13:51

Один з основних претендентів на посаду голови НБУ Яків Смолій не буде продовжувати виконувати обов'язки голови банку, якщо парламент не підтримає його кандидатуру в разі внесення її президентом.

Про це він сказав депутатам профільного комітету у вівторок, розповідає співрозмовник УП.

Попри зустріч Смолія з депутатами, президент досі не вніс до Верховної Ради ані його, ані будь-яку іншу кандидатуру на посаду голови НБУ.

"Смолій сказав, що не воює за цю посаду. І він сказав, що не буде працювати в.о. голови НБУ, якщо в парламенті не буде голосів за його кандидатуру", - розповів співрозмовник.

Він також уточнив, що, за словами Смолія, конкретної розмови з президентом досі не було.

При цьому депутат на комітеті висловились за те, щоб перед розглядом нової кандидатури заслухати звіт голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої перед звільненням.

Серед претендентів на посаду голови НБУ називають Смолія і главу правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчука. Однак співрозмовники називають Смолія більш ймовірним кандидатом.

Оксана Коваленко, УП
Теми: НБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Три запитання у річницю націоналізації Приватбанку 20 грудня 2017, 09:00
Луценко: На посаду голови НБУ у президента є два кандидати 19 грудня 2017, 15:36
Тимошенко закликала Раду звільнити Гонтареву до кінця тижня 19 грудня 2017, 10:50
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Кабмін дозволив Нацгвардії використовувати водомети у натовпі
"Газпром" вимагає 1,3 мільярда доларів за газ в ОРДЛО - "Нафтогаз"
Саакашвілі не зможе прийти на допит до СБУ в п'ятницю – адвокат
САП вручила Мартиненку остаточну підозру - джерело
Усі новини
соцмережі

Facebook впізнає вас і повідомить, якщо хтось викладе ваше фото

наше

У Києві презентують книгу #madeinukraine

Made in Ukraine

Новий шоурум українського взуття в Києві