Луценко розповіла, які правки спотворили закон по Донбасу

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу не може наразі розглядатися, бо нардепи внесли правки, які "викривили" документ.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, президент Петро Порошенко запропонував стратегію мирного політико-дипломатичного розв’язання питання реінтеграції, але нардепи внесли до законопроекту величезну кількість правок, повністю його змінивши.

"Є багато правок, які не лягають у тіло закону – розірвання дипломатичних відносин з РФ, пов’язані з Кримом норми. Наприклад, йдеться про недотримання Росією режиму припинення вогню, і в цю норму втягується питання Криму, де не відбувається обстрілів", - написала Луценко.

"Хочу нагадати, що під стратегію вносяться санкції проти РФ, виділяється міжнародна допомога Україні. Зміст кожного рядка надзвичайно важливий", - додала вона.

Луценко зазначила, що наразі немає сенсу вносити законопроект на голосування в тому вигляді, який сильно викривив стратегію президента, оскільки це лише "розбалансує зал".

"Варто проаналізувати юридичний висновок і провести консультації, аби повернутись до запропонованої президентом стратегії і розгляду в другому читанні", - сказала політик.

Крім того, вона додала, що наразі Україна знаходиться "у дуже важких перемовинах по поверненню заручників", тому дуже ризиковано створювати "додатковий тиск" на цей процес через розгляд закону.

Луценко уточнила, що питання Криму буде залишено в законопроекті про реінтеграцію, але "в тих логічних формулюваннях, які не викривлять стратегію президента".

Також вона додала, що документ не буде виноситися на розгляд Верховної Ради у другому читанні 21 грудня.



Раніше, на погоджувальній раді парламенту нардепи заявили, що законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу потребує додаткових консультацій.

Як відомо, раніше спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що законопроект про реінтеграцію Донбасу можуть почати розглядати 19 або 20 грудня.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини вважають, що законопроекту про деокупацію Донбасу не вистачає чіткості в питаннях захисту прав і свобод людини.

6 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Також в цей день депутати підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської та Донецької областей.

20 грудня Спікер Верховної Ради Андрій Парубій пропонує розпочати розгляд законопроекту про реінтеграцію Донбасу 16 січня.