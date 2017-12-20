ДБР розслідуватиме злочини найвищих держслужбовців

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Середа, 20 грудня 2017, 15:03

Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, скоїними вищими посадовими особами.

На цьому наголосив голова ДБР Роман Труба на брифінгу в середу.

"Включно з президентом, повноваження якого втратили силу, членами уряду, парламенту, правоохоронцями та суддями, особами, які здійснили  військові злочини", - сказав він.

 

Труба також зазначив, що "дотримання прав людини буде головним принципом в роботі працівників бюро".

"Серед інших принципів… незалежність, неупередженість, відповідальність за свої дії, відкритість та співпраця з громадськістю, політична нейтральність.

оновлюється...

Софія Лукашова, для УП
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