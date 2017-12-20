ДБР розслідуватиме злочини найвищих держслужбовців
Державне бюро розслідувань займатиметься злочинами, скоїними вищими посадовими особами.
На цьому наголосив голова ДБР Роман Труба на брифінгу в середу.
"Включно з президентом, повноваження якого втратили силу, членами уряду, парламенту, правоохоронцями та суддями, особами, які здійснили військові злочини", - сказав він.
Труба також зазначив, що "дотримання прав людини буде головним принципом в роботі працівників бюро".
"Серед інших принципів… незалежність, неупередженість, відповідальність за свої дії, відкритість та співпраця з громадськістю, політична нейтральність.
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