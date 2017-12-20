ДРБ не забиратиме справи в СБУ та Нацполіції

Державне бюро розслідувань не планує забирати справи, що наразі розслідує Служба безпеки та Національна поліція.

Про це в середу на брифінгу розповів голова ДБР Роман Труба.

"Будемо пропонувати, щоб ці справи перебували в цих правоохоронних органах до завершення цими органами досудового розслідування", – пояснив Труба.

Фото Софії Лукашової, для УП

"Ми будемо реєструвати всі кримінальні провадження, які будуть вчинятися з моменту формування нашого органу", – додав також голова відомства.