ДРБ не забиратиме справи в СБУ та Нацполіції
Державне бюро розслідувань не планує забирати справи, що наразі розслідує Служба безпеки та Національна поліція.
Про це в середу на брифінгу розповів голова ДБР Роман Труба.
"Будемо пропонувати, щоб ці справи перебували в цих правоохоронних органах до завершення цими органами досудового розслідування", – пояснив Труба.
"Ми будемо реєструвати всі кримінальні провадження, які будуть вчинятися з моменту формування нашого органу", – додав також голова відомства.
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