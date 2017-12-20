Адвокат: Мартиненко в НАБУ отримав підозру, там дві справи

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Середа, 20 грудня 2017, 15:58

Адвокат Ігор Черезов підтвердив, що екс-нардепу від НФ Миколі Мартиненку у середу вручили остаточну підозру.

Про це він повідомив в коментарі "Українській правді". 

"Насправді, ми дійсно сьогодні були разом з Мартиненком Н, В. і адвокатом Бойко П.А. в НАБУ, і не САП, а детектив НАБУ нам вручив текст підозри", - сказав він.

"Ніякої сенсації в цьому немає. Просто були об'єднані дві кримінальні справи - перша, за яким Мартиненко Н.В. було оголошено про підозру 20 квітня 2017 року і друга, за яким підозра було вручено в жовтні 2017 року", - розповів Черезов.

Він заявив, що "ніяких успіхів САП або НАБУ в цьому немає" і це "звичайна процесуальна дія".

"Найближчим часом, буде оголошено про закінчення слідства, після ознайомлення з боку Миколи Мартиненка, справа буде передана до суду для розгляду по суті. Всі звинувачення проти Мартиненка розваляться в будь-якому суді - через відсутність доказів", - вважає Черезов.

Як відомо, 20 квітня детективи НАБУ та прокурори САП затримали екс-голову комітету парламенту з питань паливно-енергетичного комплексу, екс-нардепа Миколу Мартиненка.

Його затримали в рамках розслідування за фактом розкрадання коштів ДП СхідГЗК при закупівлі уранового концентрату.

За даними САП, з 2013-го до 2016 року злочинна організація, в яку нібито входив Мартиненко, завдала бюджету 17,28 млн доларів збитку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд взяти Мартиненка під варту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн. гривень.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив екс-нардепа Миколу Мартиненка на поруки народних депутатів з фракції "Народний фронт" та міністрів.  

У жовтні Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомило про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" Мартиненку та його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

6 грудня Солом'янський райсуд Києва виключив серед обов'язків Миколи Мартиненка здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Читайте також: "Ядерне збагачення Миколи Мартиненка". 

Оксана Коваленко, Олександр Шумілін, УП
Теми: Мартиненко НАБУ газ
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