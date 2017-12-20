Апеляційний суд у Харкові відпустив організатора руху "Юго-Восток"

Апеляційний суд Харківської області визнав невинуватим організатора руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу.

Про це повідомив його адвокат Дмитро Тихоненков, передає "Дзеркало тижня".

За його словами, чинним залишилося тільки звинувачення у масових заворушеннях.

"Суд виправдав його (Апухтіна – ред.) за ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу України та захоплення державної влади, - ред.). Залишили тільки ч.1 ст.294 (масові заворушення) і по цій статті оголосили покарання - п'ять років. Враховуючи "перезаліки" за законом Савченко, він повинен бути звільнений з-під варти негайно", - сказав адвокат.

Як відомо, у травні Київський районний суд Харкова засудив 69-річного ватажка руху "Юго-Восток" Юрія Апухтіна до 6 років позбавлення волі.

Апухтін заарештований в квітні 2014 роки за організацію масових заворушень, включаючи штурм Харківської ОДА, а також заклики до створення "ХНР" і "Конституції ХНР". У травні він вийшов під заставу, внесену екс-нардепом Олегом Царьовим. Тоді ж Апухтін помічений як організатор проросійських мітингів в Харкові. Знову заарештований в грудні і поміщений в СІЗО.

У серпні 2014 року Харківський окружний адмінсуд заборонив сепаратистську організацію "Юго-Восток", лідером якої був Апухтін.