На Приазов'ї бойовики використовували безпілотник для коригування вогню - штаб

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Середа, 20 грудня 2017, 18:32

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь по позиціях Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 20 грудня 2017 року.

"На Донецькому напрямку противник з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння неодноразово обстрілював позиції сил АТО у районі Пісків і Водяного", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики порушували перемир’я біля Кам’янки і шахти Бутівка, вони обстрілювали українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Попри загальне зменшення кількості обстрілів, слід відзначити, що впродовж першої половини доби у районі Водяного на Приазов’ї зафіксовано проліт ворожого БПЛА, що коригував мінометний вогонь противника", - зазначають у штабі.

Водночас у штабі розповіли, що на інших ключових ділянках нашої оборони, зокрема на Луганському напрямку, не зафіксовували порушень перемир’я.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 7 обстрілів позицій сил АТО. Більш ніж у половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів.

Теми: Донбас АТО війна Росія
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