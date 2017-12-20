На Приазов'ї бойовики використовували безпілотник для коригування вогню - штаб

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь по позиціях Збройних Сил України із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 20 грудня 2017 року.

"На Донецькому напрямку противник з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння неодноразово обстрілював позиції сил АТО у районі Пісків і Водяного", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики порушували перемир’я біля Кам’янки і шахти Бутівка, вони обстрілювали українські позиції з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Попри загальне зменшення кількості обстрілів, слід відзначити, що впродовж першої половини доби у районі Водяного на Приазов’ї зафіксовано проліт ворожого БПЛА, що коригував мінометний вогонь противника", - зазначають у штабі.

Водночас у штабі розповіли, що на інших ключових ділянках нашої оборони, зокрема на Луганському напрямку, не зафіксовували порушень перемир’я.

Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 7 обстрілів позицій сил АТО. Більш ніж у половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність окупантів.