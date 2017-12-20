Турчинов розповів, хто вбив Окуєву

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вбивство добровольця АТО Аміни Окуєвої було замовним і його виконав кілер з Росії.

Про це повідомляє УНІАН.

"Зрозуміло, що це кілери, які працювали на замовлення. Це замовлення було чітко зафіксоване, коли першу спробу вбити цю родину було провалено. Відбулась друга спроба, і що стосується деталей, я думаю, що слідчі можуть розказати, але чітко визначено, звідки приїхав кілер. Кілер - це система терору, яку Росія пробує розв'язати всередині країни", - розповів Турчинов.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Окуєву та її чоловіка вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.