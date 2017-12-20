НАБУ проводить слідчі дії у Держфінмоніторингу

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Середа, 20 грудня 2017, 20:56

Представники НАБУ проводять слідчі дії у державній службі фінансового моніторингу за зверненням захисту екс-президента Віктора Януковича.

Про це повідомляють джерела УП.

"За зверненням захисту Януковича НАБУ проводить обшуки у Фінмоніторингу за підозрою в злочинному списанні 1,5 млрд доларів в Держбюджет України", - зазначають джерела.

Водночас у НАБУ розповіли, що їхні детективи проводять досудове розслідування за фактом можливого пособництва голови Державної служби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського в розтраті так званих "грошей Януковича", які були конфісковані в результаті засекреченого рішення Краматорського міського суду Донецької області, пише "Слово і діло" з посиланням на відповідь керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дар'ї Манжури.

"Відомості про початок розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені детективами НАБУ на виконання рішення судді Солом'янського райсуду Києва за фактом можливого пособництва голові Держфінмоніторингу в розтраті облігацій внутрішньої державної позики, що належать компанії-нерезиденту Wonderbliss Ltd, в особливо великих розмірах, які обліковувалися в Ощадбанку й були конфісковані за вироком Краматорського міського суду Донецької області", – зазначає в листі Манжура.

 

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 27 (пособництво, сприяння злочину) і ч. 5 ст. 191 (розтрата в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Зазначається, що в рамках цього розслідування НАБУ вже подало перше клопотання про доступ до документів.

Детективи просили надати тимчасовий доступ до документів Держфінмоніторингу з можливістю їх вилучення, зокрема - узагальнених матеріалів з додатками щодо перевірки діяльності офшорних компаній, рішень про зупинення видаткових фінансових операцій або інших встановлених обмежень за рахунками цих компаній, листувань, договорів, платіжних доручень, інших первинних бухгалтерських документів, які отримували або направляли Держфінмоніторингу при проведенні фінансового розслідування про діяльність офшорів.

Суд частково задовольнив клопотання та надав доступ з можливістю вилучення копій цих документів.

Теми: НАБУ обшуки
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