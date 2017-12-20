СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті Кабміну

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Середа, 20 грудня 2017, 21:17

Співробітники контррозвідки Служби безпеки викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"Правоохоронці встановили, що чиновник був завербований російськими спецслужбами під час довготривалого закордонного відрядження. Оперативники СБУ задокументували, що посадовець за завданням російських кураторів збирав за допомогою спеціального обладнання інформацію про діяльність урядових структур. Отримані дані зловмисник передавав кураторам через електронні канали зв’язку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, шо співробітники СБУ затримали агента російських спецслужб на робочому місці за сприяння керівництва українського уряду.

"Чиновник мав доступ до достатньо вузької інсайдерської інформації Кабінету міністрів. Він користувався повагою. Він дуже відповідально, старанно та творчо працював на російські спецслужби", - розповів начальник департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров телеканалу "Прямий".

Затриманого у кайданках  повезли до СІЗО.

 
сбу

У  рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу, тривають першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника. Затриманому оголошено про підозру в скоєння злочину.

Теми: СБУ Росія шпигунство Кабінет міністрів
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