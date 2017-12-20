ЗМІ назвали ім'я затриманого агента спецслужб РФ у Кабміні

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Середа, 20 грудня 2017, 23:09

Співробітники контррозвідки Служби безпеки затримали Станіслава Єжова, він працював на посаді заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на джерело.

Воно розповіло, що раніше Єжов працював у посольстві України в США та в Адміністрації президента.

У протоколі він відповідав, зокрема за переклад зустрічей з іноземними делегаціями і часто сам здійснював переклад.

"Із прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом він почав працювати ще у Верховній Раді й разом з ним перейшов працювати в Кабмін", - зазначає видання.

Як відомо, 20 грудня співробітники Служби безпеки викрили чиновника секретаріату Кабміну на діяльності в інтересах спецслужб Росії.

Теми: СБУ Росія шпигунство Кабінет міністрів
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