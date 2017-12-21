Перший міністр Великобританії пішов у відставку через звинувачення в домаганнях

394 перегляди
Четвер, 21 грудня 2017, 03:54

Перший міністр і глава секретаріату британського кабінету міністрів Даміан Грін оголосив про свою відставку через звинувачення в домаганнях.

Про це пише DW.com.

Раніше проти Гріна були висунуті звинувачення в домаганнях, а також у зберіганні порнографічних матеріалів на робочому комп'ютері. Розслідування прийшло до висновку, що Грін дав  "неправдиві" свідчення у відповідь на звинувачення.

До відставки глави урядового секретаріату закликала прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей. Даміана Гріна називають одним з найближчих соратників Мей.

Відставка Гріна стала вже третьою в британському уряді за останні тижні.

Раніше міністр оборони Майкл Феллон залишив свою посаду через звинувачення в домаганнях. Після цього у відставку пішла Пріті Пател, міністр з питань міжнародного розвитку, яка, перебуваючи з приватним візитом в Ізраїлі, без узгодження з Лондоном зустрілася з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

Теми: Велика Британія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Глава МЗС Британії: Україна досягла прогресу в реформах, але корупція турбує 20 грудня 2017, 10:41
В ЄС виключили спеціальну торгову угоду з Британією після Brexit 20 грудня 2017, 10:06
Brexit: Лондон боїться, що Мадрид втягне Гібралтар у дискусію 20 грудня 2017, 08:52
powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Трамп схвалив продаж летальних озброєнь Україні, але без Javelin
Коломойський прокоментував арешт своїх активів
Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова
ЗМІ назвали ім'я затриманого агента спецслужб РФ у Кабміні
Усі новини
соцмережі

Facebook впізнає вас і повідомить, якщо хтось викладе ваше фото

мандри

Львів – у ТОП-12 місць, які The Telegraph радить відвідати у 2018-му

соцмережі

"Вимкни друзів". Facebook додає нову функцію