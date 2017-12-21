Перший міністр Великобританії пішов у відставку через звинувачення в домаганнях

Перший міністр і глава секретаріату британського кабінету міністрів Даміан Грін оголосив про свою відставку через звинувачення в домаганнях.

Про це пише DW.com.

Раніше проти Гріна були висунуті звинувачення в домаганнях, а також у зберіганні порнографічних матеріалів на робочому комп'ютері. Розслідування прийшло до висновку, що Грін дав "неправдиві" свідчення у відповідь на звинувачення.

До відставки глави урядового секретаріату закликала прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей. Даміана Гріна називають одним з найближчих соратників Мей.

Відставка Гріна стала вже третьою в британському уряді за останні тижні.

Раніше міністр оборони Майкл Феллон залишив свою посаду через звинувачення в домаганнях. Після цього у відставку пішла Пріті Пател, міністр з питань міжнародного розвитку, яка, перебуваючи з приватним візитом в Ізраїлі, без узгодження з Лондоном зустрілася з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.