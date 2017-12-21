Доба в АТО: Обстріли з артилерії тривають, є втрати

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Четвер, 21 грудня 2017, 07:52

Минулої доби, 20 грудня, російсько-терористичні війська 15 разів порушили режим тиші. Поранень зазнали четверо військовослужбовців, один загинув.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Агресор й надалі застосовує зброю, яка заборонена Мінськими домовленостями, зокрема артилерію і важкі міномети.

На Луганському напрямку ворог з 82-мм мінометів вів вогонь по позиціях сил АТО, довкола Гладосового і Травневого. Зі 120-мм мінометів противник обстріляв захисників Новотошківського.

На Донецькому напрямку у вечірній час епіцентром нестабільності стали околиці Авдіївки, де противник застосував важкі міномети.

Крім того, у цьому районі, загарбники випустили півтора десятка артилерійських снарядів калібру 122-мм та стільки ж мін по оборонних укріпленнях ЗСУ біля Кам’янки. Також більше двадцяти мін різних калібрів розірвалося неподалік шахти Бутівка.

"У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь", - заявили у штабі АТО.

Як повідомлялося, 19 грудня в зоні проведення антитерористичної операції загинули 2 військових, 6 отримали поранення.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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