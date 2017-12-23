ABC News: Трамп оголосить план продажу ПТРК Україні

Очікується, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні.

Про це повідомив телеканал ABC News з посиланням на джерела у Державному департаменті США.

ЗМІ відзначає, що продаж протитанкових комплексів може включати і системи "Джавелін".

"Продаж протитанкових ракет, які могли б включати в себе американську систему Javelin, ймовірно, спровокував би жорстку реакцію з боку Росії, яка може пригрозити зірвати заклики президента Трампа щодо кращих відносин з Москвою", - йдеться у публікації.

Як зазначає ABC News з посиланням на співрозмовника у Держдепі, загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 мільйонів доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет та 35 пускових установок.

Якщо президент формально схвалить план, він буде представлений Конгресу, який матиме 30 днів на розгляд. У разі схвалення з боку Конгресу, виконання плану стане завданням Державного департаменту США.

Держдеп США не відповів на запит телеканалу.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

Як відомо, раніше начальник Генштабу Віктор Муженко заявляв, що Україна передала США весь перелік озброєння, який би хотіла отримати. Йдеться про надання засобів повітряної розвідки, протитанкових систем, системи РЕБ.

Українська правда