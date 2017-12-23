США нададуть Україні оборонне озброєння - Держдеп

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Субота, 23 грудня 2017, 03:38

Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

Про це повідомили в Державному департаменті США, передає Reuters.

Зброя буде надана для боротьби з підтримуваними Росією сепаратистами в східній частині країни, говориться в повідомленні.

"Допомога США носить виключно оборонний характер, і, як ми завжди говорили, Україна є суверенною країною і має право захищатися", - йдеться в заяві департаменту.

У заяві сказано, що рішення є частиною зусиль США, щоб допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність і "стримати подальшу агресію". У Держдепі не уточнили про яку саме зброю йдеться.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу протитанкових ракет Україні.

Як зазначає американський телеканал ABC News з посиланням на співрозмовника в Держдепі, загальна вартість оборонного пакету складе 47 млн ​​доларів. Він буде включати 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Раніше повідомлялось, що Державний департамент схвалив комерційну ліцензію, що дозволяє експорт снайперських систем Model M107A1, боєприпасів і пов'язаних з ними комплектуючих і аксесуарів в Україні на суму 41,5 млн. дол. США.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков встиг пригрозити кровопролиттям на Донбасі у разі поставки летальної зброї з США до України.

Теми: зброя США Донбас Росія
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