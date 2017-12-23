"Різдвяне перемир'я": У штабі розповіли, де і з чого стріляють бойовики

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Субота, 23 грудня 2017, 13:28

Бойовики прицільно обстріляли позиції сил АТО біля Лебединського та Водяного зі 120-мм мінометів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За даними штабу, 1 український військовий загинув під час артобстрілу біля Старого Айдару, один військовослужбовець зазнав поранення біля Авдіївки, ще один отримав бойове ураження під Зайцевим.

"Всю ніч аж до 8:00 опорні пункти сил АТО в районі Пісків ворог обстрілював із танка, випустивши всього близько 20 снарядів, та іще майже шість десятків 120-мм мін", – зазначив Мотузяник. 

Біля Авдіївки протягом дня тривав інтенсивний бій із використанням всього спектру піхотного озброєння, напередодні ввечері бойовики застосували тут 120-ти та 82-мм міномети, також з мінометів було обстріляно позиції сил АТО біля Піщевика та Павлополя.

На луганському напрямку бойовики здійснили 8 обстрілів українських позицій: зранку вони протягом майже години обстрілювали українські опорні пункти в районі Зайцевого із танка, 120-мм мінометів, озброєння БМП.

"Ближче до вечора бойовики обстріляли українські позиції поблизу Луганського та Травневого з 120-мм мінометів, БМП та всього спектру піхотного озброєння. З 21:00 і практично до закінчення доби сили окупанта активізувалися в районах навколо Новоолексадрівки, Старого Айдару та Троїцького, стріляли з крупнокаліберных  мінометів, 122-мм артилерійських систем, озброєння БМП та гранатометів", – зазначив Мотузяник.

Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь 12 разів із озброєння, не забороненого Мінськими домовленостями.

Теми: АТО Донбас зброя
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