Яценюка зупинили в аеропорту Женеви за запитом РФ

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Субота, 23 грудня 2017, 19:47

Екс-прем'єра України, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка зупинили на паспортному контролі у Женеві (Швейцарія) за запитом РФ.

Про це ввечері 23 грудня повідомила прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо.

За її словами, Яценюка, який прилетів у Женеву з молодшою донькою, зупинили за обвинуваченнями в участі в бойових діях в Чечні.

"За 10 хвилин все з’ясували і пропустили, попередивши, що аналогічна процедура можлива і під час вильоту", - додала Лаппо. 

Як відомо, у 2015 році глава СК РФ Олександр Бастрикін  заявив, що Арсеній Яценюк воював проти російської армії в Чечні.

Згідно із біографією Яценюка, у 1991 - 1996 роках він навчався у Чернівецькому національному університет імені Юрія Федьковича на юридичному факультеті та паралельно у 1992 – 1997 роки був президентом юридичної фірми "ЮРЕК-ЛТД" у Чернівцях.

В лютому 2017 року Росія заявила, що Яценюк оголошений у міжнародний розшук, а в березні суд міста Єсентуки виніс рішення про заочний арешт екс-прем'єра України.

У вересні 2017 року росіяни звинуватили Яценюка не лише в участі в бойових діях у Чечні, але й у Придністров'ї.

Російські слідчі нібито знайшли фотографію членів УНА-УНСО 1992 року у Придністров’ї, на якій "росексперти" нібито змогли ідентифікувати Яценюка. Як пояснила Лаппо у коментарі "УП", це стало матеріалами слідства, на підставі яких так званий "суд" у Росії приймав рішення про заочний арешт Яценюка.

Українська правда 

Теми: Яценюк Росія Швейцарія Чечня суд
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