Заступник мера каже, що не втікав під час обшуків у Запоріжжі

Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров заперечує слова генпрокурора Юрія Луценка про втечу від слідства.

Про це він сказав місцевому телеканалу "ТВ-5".

"Я нікуди не тікав, ні від кого не переховувався, тим більше, не був на непідконтрольній території. Як тільки дізнався і з'явилася можливість, я зі своїм адвокатом прибув до Харкова, де і перебуваю на зараз", - сказав він.

Також Пустоваров зазначив, що звернувся до правоохоронних органів із заявами, що готовий співпрацювати зі слідством.

Окрім того, він сказав, що "доводитиме справу до суду", аби захистити свою позицію.

Як відомо, 21 грудня Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна. Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.