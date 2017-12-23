Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку до Олімпіади-2018

Україна виділила на підготовку спортсменів до зимових Олімпійських ігор 2018 року 120 мільйонів гривень.

Про це повідомив керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амірханов, передає "Експрес".

"Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три категорії. До елітної групи потрапили 15 біатлоністів, а також фрістайлист Олександр Абраменко. Вони дістають значно більше грошей на підготовку, аніж представники двох інших груп: провідної та перспективної. Загалом на зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень", - зазначив він.

При цьому 60 млн спрямують на біатлон. Амірханов вважає таке рішення справедливим, бо саме у цьому виді спорту українці мають найбільші успіхи.

Решту грошей розподілять на інші види спорту.